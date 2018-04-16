Ещё
Одемвингие: надеюсь, «Локомотив» выиграет РФПЛ, но поздравлять команду ещё рано
Далее:
Читайте также:
Ещё

Одемвингие: надеюсь, «Локомотив» выиграет РФПЛ, но поздравлять команду ещё рано 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий Питер Одемвингие, известный по выступлению за «Локомотив», выразил надежду, что московская команда выиграет чемпионат России в этом сезоне.
«После завершения карьеры буду больше следить за чемпионатом России. Надеюсь, «Локомотив» выиграет чемпионат. Это будет долгожданная победа. Поздравлять ещё рано: всё бывает в футболе. Но, учитывая, как уверенно они шли последние месяцы, у них все шансы.
Знакомые в «Локомотиве»? В основном переписываемся с Гилерме. Миранчуков не знаю, но, когда вижу «лайки» Гатагова, Янбаева, Родолфо, понимаю, что мы ещё следим друг за другом. Сейчас некоторые мои друзья уже стали здесь агентами, тренерами. Я уже начал делать тренерскую «корку» в Англии. Конечно, придётся долго расти до уровня первой команды. Надо начинать с маленьких команд или с молодёжки», — передаёт слова Одемвигие корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Чемпионат.com: последние новости
Одемвингие: если у меня совсем вариантов не будет, можно и о «Казанке» подумать Широков: у «Локомотива» сбалансированный состав Хохлов: у «Динамо» были моменты, но не залетало сегодня
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ120
РФ обвинили в оплате проституток для Бессеберга7
Овечкин на грани катастрофы53
Российская теннисистка дисквалифицирована за допинг
Божович оценил шансы Дзюбы на участие в матче с «Зенитом»
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение