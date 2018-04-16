Одемвингие: надеюсь, «Локомотив» выиграет РФПЛ, но поздравлять команду ещё рано

Нападающий Питер Одемвингие, известный по выступлению за «Локомотив», выразил надежду, что московская команда выиграет чемпионат России в этом сезоне.

«После завершения карьеры буду больше следить за чемпионатом России. Надеюсь, «Локомотив» выиграет чемпионат. Это будет долгожданная победа. Поздравлять ещё рано: всё бывает в футболе. Но, учитывая, как уверенно они шли последние месяцы, у них все шансы.

Знакомые в «Локомотиве»? В основном переписываемся с Гилерме. Миранчуков не знаю, но, когда вижу «лайки» Гатагова, Янбаева, Родолфо, понимаю, что мы ещё следим друг за другом. Сейчас некоторые мои друзья уже стали здесь агентами, тренерами. Я уже начал делать тренерскую «корку» в Англии. Конечно, придётся долго расти до уровня первой команды. Надо начинать с маленьких команд или с молодёжки», — передаёт слова Одемвигие корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.