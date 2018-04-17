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СМИ: футболист «Барселоны» Иньеста переберется в Китай из-за вина
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СМИ: футболист «Барселоны» Иньеста переберется в Китай из-за вина 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Испанский футболист Андрес Иньеста покидает «Барселону» ради китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из-за вина. Известно, что испанец после переезда в Китай планирует развить свой винодельный бизнес, который имеет на данный момент в Испании.
По предварительной информации Иньеста намерен реализовывать на китайском рынке до двух миллионов бутылок вина в год, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на испанское издание Marca. На данный момент винодельня испанца продает порядка 700 тысяч бутылок вина разных сортов, а в пределах Испании бизнес футболиста является убыточным.
Напомним, ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что 33-летний полузащитник подпишет контракт с китайским клубом сроком на три года. За этот период он заработает около 37 миллионов евро.
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