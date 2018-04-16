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Одемвингие: если у меня совсем вариантов не будет, можно и о «Казанке» подумать
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Одемвингие: если у меня совсем вариантов не будет, можно и о «Казанке» подумать 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие, ныне являющийся свободным агентом, отметил, что пока не хочет завершать игровую карьеру.
«Мне почти 37 лет, пора уже завершать карьеру, хотя чувствую себя неплохо, провёл хороший прошлый сезон. Трудное решение, когда любишь футбол, а чувства от забитых голов больше не будет. Думаю, можно годик ещё поиграть. Неважно где, главное — быть на поле, а не просто сидеть.
Знаю про «Казанку», что Сычёв там играет, но для меня этот клуб не звучит так привлекательно, потому что я ещё могу сыграть на довольно хорошем уровне. Если совсем ничего не будет, можно и о «Казанке» подумать. РФПЛ потяну, я ещё в порядке. Вопрос только в мотивации», — передаёт слова Одемвингие корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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