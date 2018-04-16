Одемвингие: если у меня совсем вариантов не будет, можно и о «Казанке» подумать

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие, ныне являющийся свободным агентом, отметил, что пока не хочет завершать игровую карьеру.

«Мне почти 37 лет, пора уже завершать карьеру, хотя чувствую себя неплохо, провёл хороший прошлый сезон. Трудное решение, когда любишь футбол, а чувства от забитых голов больше не будет. Думаю, можно годик ещё поиграть. Неважно где, главное — быть на поле, а не просто сидеть.