Одемвингие: проблема дискриминации в РФ остро не стоит, британские СМИ ее преувеличивают 

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия как и другие страны, не избавлена от случаев проявления дискриминации, но масштабно эта проблема в стране не стоит, а британские СМИ ее преувеличивают. Такое мнение журналистам высказал бывший нападающий московского «Локомотива» и ряда британских клубов Питер Одемвингие.
Семья Одемвингие, который имеет гражданства России и Нигерии, живет в Англии. В Москве Одемвингие примет участие в матче за прекращение эпидемии СПИДа и против дискриминации, который пройдет во вторник. Встреча приурочена к открывающейся 18 апреля конференции по ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, одними из организаторов которой являются Роспотребнадзор и объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS). В игре примут участие вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, а также несколько бывших и действующий футболистов — Алексей Смертин, Дмитрий Хлестов, Роман Широков, камерунец Самуэль Это"О, француз Флора Синама-Понголь и др.
"Когда в Англии мне задают этот вопрос (про проблему дискриминации в России — прим. ТАСС), отвечаю: «Мы такие, как вам подают это СМИ». Да, нет дыма без огня, проявления дискриминации и расизма есть, но в то же время есть такие люди, как Алексей Смертин (инспектор Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией — прим. ТАСС), у меня много таких друзей, и об этом не говорить тоже нельзя, в России много хорошего", — рассказал Одемвингие.
"К сожалению, когда речь идет о спорте и политике, поднимается только негатив, но во время чемпионата мира надо поменять восприятие людей России. Приедет много людей, пообщаются. Не знаю, будут ли инциденты или нет, я уверен, что их реакция будет позитивной, ведь в России эта проблема так остро не стоит. Тогда бы не вернулся Ахмед Муса в ЦСКА и многие другие игроки", — продолжил футболист.
"Проблема преувеличивается, это признал даже главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, он понимает, что единичные случаи есть везде", — заключил он.
Одемвингие родился и получил футбольное воспитание в России, затем выступал за нигерийский клуб «Бендел Иншурэнс», бельгийский «Ла-Лувьер», французский «Лилль», московский «Локомотив», английские «Вест Бромвич», «Кардифф Сити», «Сток Сити», «Бристоль Сити», «Ротерем Юнайтед». Прошлый год нападающий провел в клубе чемпионата Индонезии «Мадура Юнайтед».