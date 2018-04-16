Экс-чемпион мира выпустит книгу комиксов о чернокожем супергерое — себе

На волне запредельного успеха голливудского фантастического фильма «Чёрная пантера» из вселенной студии Marvel экс-чемпион мира по версии IBF в тяжёлом весе (до 90,7 кг) Стив «USS» Каннингхэм (29-9-1, 13 КО) собирается выпустить комикс-книгу о похождениях другого чернокожего главного героя — его самого.

Кто не знал, вдобавок к умению бить людей ветеран бокса владеет искусством рисовать карикатуры и комиксы. Этим он занимался с детства, сообщает сайт Premier Boxing Champions.

«Чёрная пантера» стал самым кассовым фильмом о супергерое в истории кинематографа Северной Америки, заработав уже около $700 млн — третий показатель в США за все годы кинопроката.

«Этот фильм показал, что люди жаждут историй о чёрных супергероях», — считает 41-летний Стив, добавив, что идея о таком издании пришла к нему ещё в 2004 году, когда он был в гостях у Криса Бёрда в Лас-Вегасе.

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«Я тогда сказал самому себе: чёрт, надо сделать супергероем себя! На то есть причины: а) я выгляжу, как супергерой — подтянутый и рельефный, б) будет круто «стать» таким персонажем, в) ниша чернокожих супергероев пока в целом пустует», — рассказал он.

Само собой, как и Чёрная Пантера, рисованный персонаж Каннингхэма — USS Cunningham — будет за всё хорошее против всего плохого. Правда, злодеев он будет бить и мучить преимущественно в США, в частности в родном Филадельфии, а то у себя «на районе».

Посмотреть черновики комиксов Стива можно у него в Instagram.

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