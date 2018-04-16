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Мидо: «Салах готов к переходу в „Реал“
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Мидо: «Салах готов к переходу в „Реал“ 

SPORT24.ru 45 минут назад
Бывший нападающий сборной Египта Ахмед Мидо считает, что его соотечественник Мохамед Салах, выступающий за «Ливерпуль», готов к переходу в мадридский «Реал».
— Кто-то может не согласиться со мной, но я считаю, что Салах — лучший футболист в истории Египта. Думаю, что он готов к новому этапу в своей карьере. Мы видели, как неудачно в атаке «Реала» действуют Карим Бензема и Гарет Бейл. Думаю, мадридский клуб, который интересуется Салахом, сможет реализовать все его лучшие качества, — приводит слова Мидо Kingfut.
В нынешнем сезоне Салах во всех турнирах забил за «Ливерпуль» 40 мячей. Рекорд по количеству голов за «красных» за сезон принадлежит легендарному форварду Яну Рашу. В сезоне-1983/1984 он поразил ворота соперников 47 раз.
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