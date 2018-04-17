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Мидо: «Салах — лучший египетский футболист за всю историю»
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Мидо: «Салах — лучший египетский футболист за всю историю» 

Евро-футбол.Ру 11 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист сборной Египта Мидо высказал мнение относительно своего соотечественника Мохамеда Салаха, выступающего за «Ливерпуль».
"Я опасался, что Салах может провалиться в «Ливерпуле», однако теперь считаю, что он готов к переходу на следующий этап. "Реал" может грамотно использовать его игровые навыки. Салах нравится «галактикос».
Знаю, что многие со мной не согласятся, но, на мой взгляд, Мохамед — лучший египетский футболист за всю историю", — приводит слова Мидо Marca.
В текущем сезоне Салах принял участие в 32 матчах, отметившись в 30 забитыми мячами.
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