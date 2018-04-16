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Дмитрий Гунько: «Спартак-2» продемонстрировал футбол очень низкого качества"
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Дмитрий Гунько: «Спартак-2» продемонстрировал футбол очень низкого качества" 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько назвал боязнь главной причиной поражения от «Химок» (0:1) в матче 33-го тура ФНЛ. По его словам, его команда продемонстрировала футбол очень низкого качества.
— По-настоящему расстроило то, что сегодня мы продемонстрировали футбол очень низкого качества, — цитирует пресс-служба «Спартака» слова Гунько. Первый тайм провалили полностью: создали всего один голевой момент у чужих ворот. В атаке не получалось практически ничего. Пытались справляться с давлением соперников на нашу оборону, но все же пропустили один гол и проиграли. Нельзя выходить на такие матчи с боязнью. Именно она повлияла на результат больше всего.
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