Нижегородские призывники будут обеспечивать правопорядок в период ЧМ-2018

Нижегородские призывники примут участие в обеспечении правопорядка в период проведения чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщил военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков.

Во вторник, 17 апреля, стартовала отправка нижегородцев на военную службу в рамках весеннего призыва. В этот день в части Национальной гвардии РФ были распределены 40 призывников более чем из десяти районов региона. 15 из них — из Нижнего Новгорода.

Напомним, около 3000 жителей Нижегородской области призовут в армию весной 2018 года.