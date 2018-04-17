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Нижегородские призывники будут обеспечивать правопорядок в период ЧМ-2018
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Нижегородские призывники будут обеспечивать правопорядок в период ЧМ-2018 

В городе N 35 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Нижегородские призывники примут участие в обеспечении правопорядка в период проведения чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщил военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков.
Во вторник, 17 апреля, стартовала отправка нижегородцев на военную службу в рамках весеннего призыва. В этот день в части Национальной гвардии РФ были распределены 40 призывников более чем из десяти районов региона. 15 из них — из Нижнего Новгорода.
Напомним, около 3000 жителей Нижегородской области призовут в армию весной 2018 года.
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