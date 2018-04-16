Андрей Кузьменко: Мы проспали первый период и проиграли

— Счет такой же как и в первом матче финала — 2:1. Не в пользу ЦСКА. Чем отличались игры? — К сожалению, практически одинаковые. Мы проспали первый период, пропустили гол. Спасибо Илье Сорокину , что не пропустили больше. Нельзя так начинать матчи. Надеюсь, что в Москве мы заиграем по-другому. Так, как играли сегодня во втором и третьем периодах. Они были неплохие. А вот первый — оставляет ожидать лучшего.

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Вы получили удаление за игру высоко поднятой клюшкой. Сильно переживали за скамейке штрафников? — Да. В финале не должно случаться таких глупых удалений. Украл у команды две минуты.

Смена вратарей влияет как-то на команду? У вас то Ларс Юханссон , то Илья Сорокин стоит… — У нас два хороших голкипера, которым мы доверяем. Без разницы кто из них на воротах.

После хет-трика в Питере забить вам никак не удается… — Этот хет-трик уже в прошлом. Забудем его.