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Андрей Кузьменко: Мы проспали первый период и проиграли
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Андрей Кузьменко: Мы проспали первый период и проиграли 

Советский спорт 1 час назад
— Счет такой же как и в первом матче финала — 2:1. Не в пользу ЦСКА. Чем отличались игры? — К сожалению, практически одинаковые. Мы проспали первый период, пропустили гол. Спасибо Илье Сорокину, что не пропустили больше. Нельзя так начинать матчи. Надеюсь, что в Москве мы заиграем по-другому. Так, как играли сегодня во втором и третьем периодах. Они были неплохие. А вот первый — оставляет ожидать лучшего.
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Вы получили удаление за игру высоко поднятой клюшкой. Сильно переживали за скамейке штрафников? — Да. В финале не должно случаться таких глупых удалений. Украл у команды две минуты.
Смена вратарей влияет как-то на команду? У вас то Ларс Юханссон, то Илья Сорокин стоит… — У нас два хороших голкипера, которым мы доверяем. Без разницы кто из них на воротах.
После хет-трика в Питере забить вам никак не удается… — Этот хет-трик уже в прошлом. Забудем его.
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