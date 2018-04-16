Андрей Светлаков: Рады возвращению Капризова, но тактика не зависит от одного игрока

Игорь Никитин: Шансы есть, нужно реализовывать

— Андрей, второй матч проигран с одинаковым счетом. Не получается у вас раскусить «Ак Барс»… — Начало у нас не сложилось, пропустили первыми. Во втором и третьем периодах пытались играть в свою игру, но пропустили ненужную контратаку. В конце не удалось забить. Готовимся дальше.

— К команде присоединился Кирилл Капризов. Придало ли это ЦСКА дополнительных сил? — Мы всегда рады, когда игроки возвращаются в строй. Да, Кирилл придал положительных эмоций. Но тактика у нас всегда одна. Она не зависит от одного игрока.

— В серии со СКА вам было удобнее играть? Они строили игру на контроле шайбы… — Это два разных соперника, у них непохожий друг на друга стиль игры. Нам нужно просто перестроиться. Серия со СКА — уже в прошлом.

— Счет в серии 0-2 дает только 15-процентный шанс на победу в противостоянии… — Мы не думаем о подобной статистике. Нам нужно выходить и выигрывать.