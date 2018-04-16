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Андрей Светлаков: Рады возвращению Капризова, но тактика не зависит от одного игрока
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Андрей Светлаков: Рады возвращению Капризова, но тактика не зависит от одного игрока 

Советский спорт 38 минут назад
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— Андрей, второй матч проигран с одинаковым счетом. Не получается у вас раскусить «Ак Барс»… — Начало у нас не сложилось, пропустили первыми. Во втором и третьем периодах пытались играть в свою игру, но пропустили ненужную контратаку. В конце не удалось забить. Готовимся дальше.
— К команде присоединился Кирилл Капризов. Придало ли это ЦСКА дополнительных сил? — Мы всегда рады, когда игроки возвращаются в строй. Да, Кирилл придал положительных эмоций. Но тактика у нас всегда одна. Она не зависит от одного игрока.
— В серии со СКА вам было удобнее играть? Они строили игру на контроле шайбы… — Это два разных соперника, у них непохожий друг на друга стиль игры. Нам нужно просто перестроиться. Серия со СКА — уже в прошлом.
— Счет в серии 0-2 дает только 15-процентный шанс на победу в противостоянии… — Мы не думаем о подобной статистике. Нам нужно выходить и выигрывать.
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