Игорь Никитин: Шансы есть, нужно реализовывать

— Тяжелая игра. Готовимся к следующему матчу.

— Как оцените игру Капризова? И еще один вопрос: как оцените момент с удалением Нестерова, после которого вы выскочили к бортику? — Второй вопрос не буду комментировать. Что касается Капризова, то он вышел, сыграл, молодец.

— СКА был для вас более удобным соперником? — Удобных соперников не бывает. Не могу понять смысла вопроса. Шансы есть, нужно реализовывать. Мы играем против организованной команды.