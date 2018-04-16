Игорь Никитин: Шансы есть, нужно реализовывать 

— Тяжелая игра. Готовимся к следующему матчу.
— Как оцените игру Капризова? И еще один вопрос: как оцените момент с удалением Нестерова, после которого вы выскочили к бортику? — Второй вопрос не буду комментировать. Что касается Капризова, то он вышел, сыграл, молодец.
Зинэтула Билялетдинов: Хорошая боевая игра
— СКА был для вас более удобным соперником? — Удобных соперников не бывает. Не могу понять смысла вопроса. Шансы есть, нужно реализовывать. Мы играем против организованной команды.
— Почему не играл Шумаков? — Я не буду сейчас вам все рассказывать. У нас вышло 13 нападающих, которые и должны играть, — цитирует Никитина пресс-служба «Ак Барса».