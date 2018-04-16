Димитров: «В России уважают футболистов, с нами общаются культурно»

Полузащитник «Урала» Николай Димитров в официальном предматчевом журнале клуба поделился мнением о жизни в России.

— Николай, ты неплохо говоришь по-русски. Почему даёшь интервью только с переводчиком?

— Я разговариваю на таком уличном русском языке. Нет гарантии, что скажу то, что хочу. Могу сказать какие-нибудь нехорошие слова (улыбается).

— Грегор Балажиц даёт интервью на русском языке. Неужели ты хуже него знаешь наш язык?

— Хорошо, в следующем сезоне попробую дать интервью на русском языке!

— Стараешься изучать его?

— Нет. Всё время нахожусь в окружении русских людей, поэтому всегда есть, кому мне помочь, если возникнет трудная ситуация.

— Что самое трудное для тебя в русском языке?

— Мне повезло, что я болгарин. Русский и болгарский похожие языки. Это мне помогает. Но в произношении русских слов возникают проблемы.

— Сколько знаешь матерных слов на русском языке?

— Это были первые слова, которые узнал (улыбается). Поэтому теперь их много знаю.

— Расскажи о самом трудном моменте за этот год.

— Про сложные моменты сказать не могу, но долгое время нужно было привыкать к тому, как устроен российский футбол. Он отличается от других чемпионатов стилем игры. Это и было для меня непростым моментом.

— На улице часто подходят болельщики?

— Да. В России люди уважают футболистов. Они с нами общаются культурно. И на стадионе ни разу не слышал, чтобы болельщики оскорбляли игроков.

— Многие называют «Екатеринбург Арену» странным стадионом. Можешь его сравнить с каким-то стадионом, на котором играл?

— Играл на многих стадионах, но на нашем мне очень нравится атмосфера. Из всех стадионов, где я играл, выделю именно наш. Очень рад, что у нас абсолютно новая арена.

— Твои родные, которые живут в Болгарии, смотрят матчи «Урала»?

— Да. Сейчас болгарское телевидение купило права на показ матчей чемпионата России. И вообще у нас устроено так, что матчи, где играют болгары, обязательно транслируются.

— Значит, «Амкар» самый популярный российский клуб в Болгарии?

— Да. В Болгарии даже есть фан-клуб «Амкара»!

— Как в Болгарии относятся к своей сборной?

— Сейчас идёт небольшой негатив к национальной команде. Есть хорошие игроки, но у команды ничего не получается. На чемпионате мира 1994 года мы были четвёртыми. И вся страна ждёт, что следующее поколение будет как минимум вторым.

— Многие говорят, что в России главная проблема кроется в детском футболе. Какая основная проблема в болгарском футболе?

— Абсолютно то же самое и в Болгарии. Есть очень много талантливых детей. Уверен в этом. Но в момент, когда детям нужно переходить из детского футбола во взрослый, в системе отсутствует звено. С этим нужно что-то делать, иначе ничего не изменится.

— Президент клуба Григорий Иванов в одном интервью говорил, что ты хочешь после завершения карьеры остаться в России.

— Ещё не могу сказать конкретно, что буду делать после завершения карьеры. Но мне очень нравится жить в России. И главное, что здесь всё нравится моей семье. Поэтому возможно останусь в России после завершения карьеры. Хотелось бы потом стать тренером. Но пока не думаю об этом. Мне 30 лет, пока нужно играть самому.

— Семья живёт с тобой в Екатеринбурге?

— Да. Это моя жена и дочь, которой четыре с половиной года. Она ходит в садик, занимается плаванием, любит гулять в парке. Там мы кормим белочек, а зимой мы с ней катаемся с горки.

— На каком языке говорит дочь?

— Когда дочка сюда приехала, она не имела понятия ни о России, ни о русском языке. Когда отдали её в садик, через два месяца она стала лучше меня говорить на русском языке. Сейчас она всегда говорит на русском языке. Дочка теперь учит нас каким-то правилам и словам. Когда играет, к примеру, с куклами, говорит только на русском языке.