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Медведь дает старт футбольному матчу российских команд, и это вызывает возмущение
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Медведь дает старт футбольному матчу российских команд, и это вызывает возмущение 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Группы защиты животных выступили с резкой критикой в адрес организаторов футбольного матча в третьем дивизионе, когда перед игрой ради развлечения на поле вывели бурого медведя. Произошло это всего за несколько недель до начала чемпионата мира в Москве.
Медведя по кличке Тим подвели к краю футбольного поля перед игрой между командами «Машук-КМВ» и «Ангушт-Назрань», которая состоялась на юге России в выходные дни.
Медведя заставили встать на задние лапы и передать мяч заметно взволнованному судье, после чего зверь начал хлопать под одобрительные крики болельщиков.
ФИФА опровергла сообщения о том, что медведь будет выступать на церемонии открытия чемпионата, которая состоится 14 июня в Москве.
«Это не только бесчеловечно и неразумно — использовать медведя в качестве слуги, подающего мяч. Это просто очень опасно, — рассказала Би-Би-Си директор благотворительной организации по защите животных «Пета» (Peta) Элиза Аллен (Elisa Allen). — Медведь — символ России, и поэтому мы надеемся, что народ этой страны проявит некое сострадание и продемонстрирует чувство национальной гордости, прекратив дурно обращаться с этими животными».
В России одни из самых слабых в Европе законы о защите животных. Организации по защите прав животных заявляют, что с ними очень часто дурно обращаются в цирках и в частных зоопарках. Российские власти пообещали открыть больше приютов для собак накануне чемпионата мира, сделав это после того, как активисты пожаловались, что власти в городах, где пройдут матчи, сотнями отстреливают бродячих псов.
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