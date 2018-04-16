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Потапов — о сравнении Билялетдинова и Скудры: в Казани действительно коллектив
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Потапов — о сравнении Билялетдинова и Скудры: в Казани действительно коллектив 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов подвёл итоги второго матча серии с ЦСКА (2:1, 2-0 в серии).
«Мы разговаривали в раздевалке, говорили, что надо придерживаться своего рисунка игры. Такие ребята, как Данис Зарипов, Саня Свитов говорят, что у нас задача не заглядывать вперёд, а просто выходить и выигрывать конкретный матч. В эпизоде с моим удалением ребята сказали, что посмотрели повтор и им показалось, что всё чисто. Огромное спасибо ребятам, что выстояли. Было очень тяжело. Вы не представляете, какой там пульс зашкаливает. С ума сойти! Тренер нам скажет, как действовать в дальнейших матчах.
В Нижнем Новгороде разбавлял стресс, заводил трибуны. Здесь тоже это делаю, а болельщики платят обратно. Я бы не стал сравнивать Скудру и Билялетдинова. Здесь действительно коллектив, уважительное отношение друг к другу со стороны руководства, тренерского штаба. В раздевалке все общаются друг с другом. Нет такого, что по кучкам все разбросаны. Шикарная атмосфера. Я просто выхожу на конкретный микромомент и концентрируюсь полностью. У нас сегодня была живая скамейка. Может, где-то перебарщивали, обращая внимание на судейство. Нам надо было успокоиться», — передаёт слова Потапова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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