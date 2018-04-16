«И это мы ещё форму не набрали!» БАТЭ рад реваншу в матче с «Динамо»

В чемпионате Беларуси прошёл один из центральных матчей — БАТЭ принимал «Динамо» из Бреста. Не так давно эти команды бились за Суперкубок страны. Портал "Евро-футбол.ру" рассказывает, как прошёл очный поединок в чемпионате.

Вторая серия одного из самых интригующих противостояний началась с… отработкой службы безопасности стадиона совместно с милицией и специальными подразделениями по обезвреживанию потенциальных преступников в лице болельщиков.

“Опыты” ставили на молодежи из числа милиции, которую тут же успокаивали и обезвреживали представители ОМОНа. «Спектакль» выглядел настолько захватывающим для сторонних лиц, что их собралась хорошая по численности кучка.

— «За что, гады? Что я сделал?» — ни капли не переигрывал «задержанный». Омоновец только после приказа уменьшил хватку.

После небольшого антракта начали проверять работу систем прохода болельщиков на трибуны. Нерадивому «болельщику» удалось пронести «гранату», предварительно устроив дебош. Второму «террористу» досталось еще больше, а спустя десяток секунд у места происшествия появился автомобиль с саперами…

На минутку стало страшно за фанатов брестского «Динамо», которые прибудут в гораздо меньшей численности, чем на матч за Суперкубок Беларуси, но тем не менее.

Первыми на стадион приехали футболисты «бело-голубых», и снова не обошлось без конспирации — пулей из автобуса вылетел травмированный Артём Милевский , скрывшись в недрах «Борисов-Арены». Партнеры по команде вместе с Латалом, главным тренером «Динамо», вальяжно забирали свою кладь.

“Желто-синие” пошли дальше: подогнали автобус к дальнему проходу и еще быстрее соперника ретировались от глаз людских. А глаз было не так много, и были они в основном детские.

Небольшими группами начали подтягиваться зрители, но все равно не ощущалось ажиотажа, который должен присутствовать на большом, по белорусским меркам, матче.

Предваряла начало матча музыкальная премьера в исполнении оперного певца знаменитой на весь мир Мариинки, Дениса Беганского, уроженца Борисова, которая оставила впечатление бравого задорного произведения времен Второй мировой войны. Что же, и здесь не обошлось без «военных» действий…

Отдельный подогрев матчу устроили лично брестчане, накануне выложив провокационный ролик, в котором «Динамо» уже видит себя на месте действующего чемпиона:

Представляем очередную серию нашего трэвел-блога! На этот раз в центре внимания Борисов. Город, который совсем скоро лишится чемпионского статуса, и лучшая арена страны. #fcdb1960https://t.co/RJMnu0VftT

— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) April 13, 2018

Если в плане медийности южане по делу выходят на первое место, даже с такими роликами, то игра показала, что шероховатостей на поле очень много, требуется качественная «шлифовка». Ничью с солигорским «Шахтером» (0-0) в плюс не запишешь, учитывая, как играют «горняки», как и домашнюю победу над скромным минским «Лучом» (2-1).

БАТЭ не форсировал старт, стойко пережив поражение в Суперкубке Беларуси, «разменяв» его на победы над «Смолевичами» (1-0) и «Минском» (2-0).

Начали встречу команды очень осторожно, сводя остроту к минимуму. Первый опасный эпизод в матче возник на 23-й минуте, а инициатором продаж «Корвалола» для болельщиков БАТЭ выступил Щербицкий, выносом мяча угодив в Савицкого. Повезло голкиперу в том, что мяч взмыл вверх, где у Дениса было разгромное преимущество над невысоким атакующим полузащитником «Динамо». Борисовчане спустя минуту ответили выходом практически один на один со стороны Сигневича, но Николай свой шанс упустил, пробив мимо дальнего угла.

Температура воздуха за «бортом» начала падать уже к середине первого тайма, а вот внутри чаши страсти только-только закипали. Гаврилович, капитан «Динамо», на повышенных тонах принялся разбираться с оппонентом в центре поля после столкновения, а получив желтую карточку, начал «прихватывать» и арбитра, благо, что защитник гостей вовремя одумался.

“Дуэль” фанатских секторов также была тягуча и достаточно однообразна, обе стороны не спешили радовать обывательский глаз «фишками», при этом «батоны», аналогично любимому клубу, выглядели по-хозяйски активнее в некоторых моментах.

На 29-й минуте Павел Нехайчик взял игру на себя, сместившись с фланга и пробив по центру ворот с отскоком от газона, что явилось неприятным сюрпризом для Щербицкого — возникший «пожар» быстро потушили защитники.

С началом второго тайма сектор болельщиков БАТЭ растянул красивый баннер, на котором синими большими буквами сияло слово «Победа». Под стать баннеру «желто-синие» больно «укололи» гостей. Александар Филипович до конца пошел в отбор у штрафной «Динамо», затем выложив передачу на Михаила Гордейчука , которому удалось перебросить мяч мимо Гутора , находившегося в «мертвой» зоне.

Брестское «Динамо» попыталось освежить игру за счет замены, но по-прежнему впереди ничего толкового не получалось. Павел Нехайчик, Джоэль Фамейе и Павел Савицкий действовали разрозненно, а с каждой неточной передачей читалось отсутствие Артёма Милевского, ставшего настоящим вожаком команды, способным завести, и, если понадобится, «напихать». Впрочем, Артём на игре присутствовал, наблюдая за ходом событий из vip-ложи.

Мирко Иванич , так и не перешедший в межсезонье в «Црвену Звезду», на 58-й минуте мог второй раз заставить мяч затрепыхаться в сетке ворот Александра Гутора, но снаряд разминулся со створом.

Зато получилось у серба на 69-й минуте, когда хозяева быстро разыграли стандарт на половине поля «Динамо», и Мирко ударом в ближний угол поразил цель — мяч буквально пролез под рукой у голкипера гостей и пересек линию ворот.

Когда зрители стали уже скучать в отсутствие интересных событий, Олег Дулуб приготовил приятный сюрприз для них, выпустив на поле Александра Глеба, не игравшего практически целый год. Каждое его касание мяча, которых было не так много, сопровождалось бурными аплодисментами. Александр после игры отметил, что очень соскучился по игре, готов вполне нормально, и с атмосферой на стадионе полный порядок.

Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» даже успел фирменной передачей отправить в прорыв Игоря Стасевича по флангу, но капитан команды к 80-й минуте уже прилично «наелся».

Финальный свисток хозяйский сектор фанатов встретил дымовой завесой синего цвета, от души порадовавшись победе любимцев.

После игры Анатолий Капский , председатель правления ФК БАТЭ, вышел из раздевалки, расплывшись в улыбке. Команде удалось остановить дерзкого оппонента. «И это мы еще форму не набрали!» — уходя, бросил фразу босс борисовчан.

Алексей Торопацкий