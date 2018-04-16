Иньеста переедет в Китай ради развития собственного бизнеса

Планы полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты во многом замешаны на его бизнес-проектах, сообщает Marca.

С 2010 года футболист серьезно занимается виноделием, и переход в один из клубов Поднебесной откроет для его бизнеса огромный рынок. Уже сейчас источники подтверждают, что в следующем году в Китай будет экспортировано два миллиона бутылок вина от компании Иньесты.

Ожидается, что 33-летний футболист официально объявит о своем решении после финала Кубка Испании против «Севильи», который пройдет 21 апреля. Иньеста является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за главную команду каталонцев в 2002 году.