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Иньеста переедет в Китай ради развития собственного бизнеса
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Иньеста переедет в Китай ради развития собственного бизнеса 

SPORT24.ru 1 час назад
Планы полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты во многом замешаны на его бизнес-проектах, сообщает Marca.
С 2010 года футболист серьезно занимается виноделием, и переход в один из клубов Поднебесной откроет для его бизнеса огромный рынок. Уже сейчас источники подтверждают, что в следующем году в Китай будет экспортировано два миллиона бутылок вина от компании Иньесты.
Ожидается, что 33-летний футболист официально объявит о своем решении после финала Кубка Испании против «Севильи», который пройдет 21 апреля. Иньеста является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за главную команду каталонцев в 2002 году.
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