Матюиди: «Ювентус» гордится тем, что сделал в Мадриде»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди заявил, что гордится победой над ”Реалом” (3:1) в Мадриде, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. На своем поле «Ювентус» уступил — 0:3.

”Думаю, все видели нашу великолепную отдачу в Лиге чемпионов, несмотря на наше разочарование от вылета. Мы сделали все, что могли, не каждый может победить со счетом 3:1 в Мадриде. У «Реала» давно не было таких проблем на стадии матчей на вылет. Мы были так близки, но не преуспели. Но мы гордимся тем, что сделали”, — цитирует Матюиди Juventus TV.