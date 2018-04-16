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Матюиди: «Ювентус» гордится тем, что сделал в Мадриде»
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Матюиди: «Ювентус» гордится тем, что сделал в Мадриде» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди заявил, что гордится победой над ”Реалом” (3:1) в Мадриде, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. На своем поле «Ювентус» уступил — 0:3.
”Думаю, все видели нашу великолепную отдачу в Лиге чемпионов, несмотря на наше разочарование от вылета. Мы сделали все, что могли, не каждый может победить со счетом 3:1 в Мадриде. У «Реала» давно не было таких проблем на стадии матчей на вылет. Мы были так близки, но не преуспели. Но мы гордимся тем, что сделали”, — цитирует Матюиди Juventus TV.
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