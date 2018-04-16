Фанаты ЦСКА вступили в противостояние с рэпером Бастой

Конфликт между рэпером Бастой и армейскими ультрас продолжает активно развиваться с каждым новым появлением рэпера на «заворотке» (активной трибуны фанатов ЦСКА). На последнем матче армейцев конфликт достиг уровня физического противостояния.

Суть проблемы заключалась в том, что Баста в прошлом сезоне стал появляться в качестве «заводилы» трибуны, часть активных фанатов «красно-синих» восприняла это положительно, но немалая часть армейцев выступила против присутствия рэпера в таком качестве.

Перед матчем ЦСКА — «Арсенал» Лондон на идущую в сторону стадиона небольшую компанию армейских ультрас, противников Басты, напали спортивные молодые люди, возглавляемые другом и по совместительству личным телохранителем Басты, профессиональным бойцом.

Как сообщили "Царьграду" свидетели конфликта, противники Басты, уступавшие как по численности, так и в спортивной подготовке, получали угрозы жизни со стороны предводителя нападавших.

Через некоторое время об этом инциденте узнают парни из так называемого «боевого» крыла армейских фанатов. Посчитав действия свиты рэпера вызывающими и недопустимыми, армейские ультрас догнали напавших и отомстили за своих побитых коллег. Особо досталось телохранителю музыканта.

Отмечается, что сам Баста в инциденте не принимал участия и отсутствовал на матче.

Таким образом, конфликт между частью «красно-синих» и рэп-исполнителем вышел на принципиально иной уровень, и предсказать, чем это завершится, пока никто не может.