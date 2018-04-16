Лукоянов: на Капризова не смотрю, у ЦСКА без него есть хорошие игроки

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги второго матча серии с ЦСКА (2:1, 2-0 в серии).

«Есть лёгкая усталость, напряжение от игры. Сейчас сидишь в тишине, отдыхаешь, не думаешь о следующей встрече. Мы не думаем, выиграем или проиграем. Просто выходим и работаем. Стараемся не отдавать инициативу, первыми забивать, строго играть в обороне. Выиграли два домашних матча, мы здесь не имеем права проигрывать.

Теперь всё начинается по новой. Две игры в Москве. Что скажу про Капризова? Да я не смотрю на него, чего мне на него смотреть? Без него есть хорошие игроки у ЦСКА. Счёт такой же — 2:1. Но я знаю, что он хороший игрок. Но и у нас они есть. Мы делаем свою работу и не обращаем внимания на тех, кто выходит против нас.

Удаления сегодня были от усталости, были и нелепые штрафы. Получили гол в меньшинстве. Игра чем-то похожа на первую.