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Лукоянов: на Капризова не смотрю, у ЦСКА без него есть хорошие игроки
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Лукоянов: на Капризова не смотрю, у ЦСКА без него есть хорошие игроки 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги второго матча серии с ЦСКА (2:1, 2-0 в серии).
«Есть лёгкая усталость, напряжение от игры. Сейчас сидишь в тишине, отдыхаешь, не думаешь о следующей встрече. Мы не думаем, выиграем или проиграем. Просто выходим и работаем. Стараемся не отдавать инициативу, первыми забивать, строго играть в обороне. Выиграли два домашних матча, мы здесь не имеем права проигрывать.
Теперь всё начинается по новой. Две игры в Москве. Что скажу про Капризова? Да я не смотрю на него, чего мне на него смотреть? Без него есть хорошие игроки у ЦСКА. Счёт такой же — 2:1. Но я знаю, что он хороший игрок. Но и у нас они есть. Мы делаем свою работу и не обращаем внимания на тех, кто выходит против нас.
Удаления сегодня были от усталости, были и нелепые штрафы. Получили гол в меньшинстве. Игра чем-то похожа на первую.
За футбольным «Спартаком» слежу, смотрел недавний матч, который проиграли. У меня сейчас свои важные матчи, думаю только у них. У «Спартака» ситуация на пределе, сложно догнать лидера», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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