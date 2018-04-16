Алексей Потапов: «В Казани нет никаких кучек и группировок»

Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов после победы над ЦСКА (2:1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина заявил, что в команде сейчас потрясающая атмосфера. Форвард также добавил, что казанцам в Москве будет непросто.

— Сегодня ЦСКА играл чуть иначе, — сказал Потапов. — Они больше бросали и прессинговали. Мы были готовы к такой игре.

— Счет 2:0 в серии никак не может помешать вам?

— Знаете, у нас есть такие люди, как Зарипов и Свитов. Они опытные ребята. Они нам подсказывают, как себя вести. Мы не заглядываем вперед. Идем от матча к матчу. В Москве будет непросто.

— Вы работали с такими жесткими тренерами. Сравните Скудру и Билялетдинова.

— Их нельзя сравнивать. Мне просто приятно находиться здесь. В раздевалке просто потрясающая атмосфера. Здесь все общаются друг с другом. Никаких кучек и никаких группировок. Тут иностранец может подойти, ударить по плечу и сказать: «Маешься!». Это прекрасно. Сегодня мы играли все друг за друга. На скамейке было единение! Прекрасная поддержка зрителей.