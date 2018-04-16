Ещё
Алексей Потапов: «В Казани нет никаких кучек и группировок»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Потапов: «В Казани нет никаких кучек и группировок» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов после победы над ЦСКА (2:1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина заявил, что в команде сейчас потрясающая атмосфера. Форвард также добавил, что казанцам в Москве будет непросто.
— Сегодня ЦСКА играл чуть иначе, — сказал Потапов. — Они больше бросали и прессинговали. Мы были готовы к такой игре.
— Счет 2:0 в серии никак не может помешать вам?
— Знаете, у нас есть такие люди, как Зарипов и Свитов. Они опытные ребята. Они нам подсказывают, как себя вести. Мы не заглядываем вперед. Идем от матча к матчу. В Москве будет непросто.
— Вы работали с такими жесткими тренерами. Сравните Скудру и Билялетдинова.
— Их нельзя сравнивать. Мне просто приятно находиться здесь. В раздевалке просто потрясающая атмосфера. Здесь все общаются друг с другом. Никаких кучек и никаких группировок. Тут иностранец может подойти, ударить по плечу и сказать: «Маешься!». Это прекрасно. Сегодня мы играли все друг за друга. На скамейке было единение! Прекрасная поддержка зрителей.
Мое удаление? Я не обсуждаю судейство, но ребята видели повтор и сказали, что я сыграл чисто. На скамейке штрафников пльс подскакивает. После того, как команда отстояла во время моего удаления у меня был потрясающий заряд. Я вышел с таким на настроем! (Артур ЕНИКЕЕВ).
Спорт-Экспресс: последние новости
Андрей Кузьменко: "ЦСКА надеется, что в Москве будет другой хоккей" Максим Деменко: "Может быть, Чистяков был заинтересован в том, чтобы дать Смолову карточку" Сергей Прядкин: "Слова Смолова – это эмоции"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ174
Россия оправдывается за расизм2
Овечкин на грани катастрофы54
РФ обвинили в оплате проституток для Бессеберга15
Британских футболистов напугали русскими девушками
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение