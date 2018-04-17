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«Майнц» — «Фрайбург»: фанаты в знак протеста закидали поле туалетной бумагой
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«Майнц» — «Фрайбург»: фанаты в знак протеста закидали поле туалетной бумагой 

Чемпионат.com 1 час назад
Фанаты провели акцию протеста в перерыве матча 30-го тура немецкой Бундеслиги между «Майнцем» и «Фрайбургом» (2:0). Болельщики хозяев закидали поле лентами из туалетной бумаги. Так фанаты протестовали против проведения встречи в понедельник. Начало второго тайма было отложено, пока стюарды не привели газон в порядок.
Ранее немецкие фанаты выражали протест против проведения матчей в понедельник на играх «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Д — «Аугсбург».
Видео можно посмотреть в «твиттере» The Sportsman.
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