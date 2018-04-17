Ещё
Судья вернул футболистов из раздевалки и заставил бить пенальти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Судья вернул футболистов из раздевалки и заставил бить пенальти 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги между «Майнцом» и «Фрайбургом» арбитр назначил 11-метровый во время перерыва после того, как просмотрел спорный эпизод на видеоповторе. Видео исполнения пенальти опубликовано на Youtube-канале WRZOSone.
После первого тайма при счете 0:0 арбитр встречи вернул футболистов на поле и назначил пенальти в ворота «Фрайбурга». На официальном Twitter-аккаунте «Майнца» отмечается, что арбитр воспользовался опцией видеорефери для определения нарушения в штрафной площадке гостей.
Гол на седьмой добавленной минуте на свой счет записал Пабло Де Бласис. После исполнения 11-метрового удара команды вернулись в подтрибунное помещение. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жесткий прием Сергачева привел к массовой драке3
Украинские футболистки передрались на поле
Украинец Усик отказался проводить бой в России42
Полиция поместила под защиту арбитра Оливера
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ191
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение