Судья вернул футболистов из раздевалки и заставил бить пенальти

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги между «Майнцом» и «Фрайбургом» арбитр назначил 11-метровый во время перерыва после того, как просмотрел спорный эпизод на видеоповторе. Видео исполнения пенальти опубликовано на Youtube-канале WRZOSone.

После первого тайма при счете 0:0 арбитр встречи вернул футболистов на поле и назначил пенальти в ворота «Фрайбурга». На официальном Twitter-аккаунте «Майнца» отмечается, что арбитр воспользовался опцией видеорефери для определения нарушения в штрафной площадке гостей.

Гол на седьмой добавленной минуте на свой счет записал Пабло Де Бласис. После исполнения 11-метрового удара команды вернулись в подтрибунное помещение. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.