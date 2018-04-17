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В матче Бундеслиги арбитр вернул команды на поле после просмотра видеоповтора
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В матче Бундеслиги арбитр вернул команды на поле после просмотра видеоповтора 

Чемпионат.com 34 минуты назад
«Майнц» одержал победу над «Фрайбургом» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Майнце на стадионе «Опель-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В перерыве матча рефери Гвидо Винкманн вернул команды из подтрибунного помещения и назначил пенальти в ворота «Фрайбурга», посмотрев повтор нарушения, которое он изначально не заметил. Нападающий Пабло де Бласис с точки не промахнулся и вывел «Майнц» вперёд.
Благодаря этой победе, «Майнц» набрал 30 очков и поднялся с 16-го места на 15-е в турнирной таблице немецкого чемпионата, обойдя как раз «Фрайбург» (30), который теперь занимает 16-ю строчку.
Видео также можно посмотреть на «Чемпионате».
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