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Сергей Федоров: Я горжусь героизмом Капризова
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Сергей Федоров: Я горжусь героизмом Капризова 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
— Как вы оцените динамику финала? Два матча как под копирку? Счета ведь одинаковые — 2:1. — Я бы не сказал, что под копирку. Мы во второй игре действовали намного лучше. Немного упустили начало, но вратарь Илья Сорокин оказался на высоте.
Ну а так одно большинство забили. А вот во втором периоде три большинства не реализовали, хотя шайба ходила по ленточке.
Да все нормально, в принципе. Но забивать нужно самим. Повторяю — в финале мы должны забивать. Это же хоккей. В таких матчах тебе никогда ничего не подарят. Поэтому счет по игре, хотя хотелось бы все-таки одну победу увезти из Казани. Но в этом нет ничего сверхъестественного. Думаю, домашние стены в Москве и наши болельщики помогут ЦСКА сыграть немного иначе.
Есть Капризов, но нет победы. ЦСКА проиграл и второй матч финала «Ак Барсу»
— Когда финал начинается с того, что 78 минут «Ак Барс» играет без удалений, это влияет на ЦСКА? У вас же вообще не было большинства. — Я много раз говорил, что судейские вопросы не в нашей компетенции. Да, «Ак Барс» играет без удалений, и это факт. А дальше — это не снимает ответственности с наших крайних нападающих. Они должны играть острее. В таком случае все равно будут фолы. Судьи будут это смотреть. И второй матч финала это доказал. Появилась острота — получилось то, что и должно быть.
Надо собираться, настраиваться. Играть спокойно, по заданию. Играть так, как мы дошли до финала. «Ак Барс» — команда хорошая, сбалансированная. Без вопросов. Но наши — лучше!
— При этом игроки ЦСКА выбывают из-за вируса, элемент внезапности. А вы до финала дошли, и это подвиг. — Это не очень комфортабельно для баланса нашего состава. Что есть, то есть. Мы через это уже прошли. Мы в финале. Надо думать только о следующем матче. Остальное не при чем.
— Вы знаете, что команда с гостевыми 0-2 ни разу не выигрывала финал? — Нет, не знаю. И я об этом не думаю.
— Что можно сделать с большинством? — Для начала — бросить по воротам. Повезет — найти отскоки, подборы. Опять бросить. Добить.
— Капризов вернулся в состав, но в основном выходил на большинство. — Кирилл — вообще молодец, я горжусь его героизмом. У него не было много времени для тренировок.
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