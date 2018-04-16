Доннарумма пришлось извиняться перед болельщиками «Милана» за очередной прокол

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма вляпался в очередную историю.

После ничьей с «Наполи» (0:0) голкипер записал ролик с извинениями перед неаполитанцами за сэйв на последней минуте.

— Извини, дядя, — сказал кипер на видео с неаполитанским диалектом. — Я хотел убрать свою руку, но не смог, я не делал это нарочно".

Видеоролик стал вирусным в Италии, и Доннарумме пришлось объясниться с болельщиками «Милана».

— Это все недоразумение. Видео было личным, даже не знаю, как оно попало в общий доступ. Я играю в «Милане» и всегда буду приносить максимум пользы клубу, — написал Доннарумма в Facebook. — Видео, которое вы видели, это обычная шутка между мной и дядей. Прошу прощения за недопонимание. Мне нравится «Наполи», я не имею ничего против клуба. Неаполь — город, в который я влюблен.

После матчей прошлого тура «Наполи» отстает от «Ювентуса» уже на шесть очков.