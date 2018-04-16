Максим Деменко: «Может быть, Чистяков был заинтересован в том, чтобы дать Смолову карточку» 

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко раскритиковал работу арбитра Артема Чистякова, показавшего желтую карточку нападающему «быков» Федору Смолову в матче 26-го тура чемпионата России против «Арсенала» (3:0). Теперь форвард должен пропустить следующий матч против ЦСКА.
— Карточка Смолова — на самом деле очень спорная, — приводит "Газета.ру" слова Деменко. — К тому же ее никак не аннулировать. Нарушение на Федоре действительно было: это в какой-то момент признал и арбитр, и все остальные. Почему наши представители арбитража не внесут поправку в регламент, чтобы можно было оспорить не только красную, но и желтую карточку?
Теперь уже ничего не сделаешь, но я понимаю, что судья, может быть, даже был заинтересован в том, чтобы дать Федору карточку. Потому что как можно было не заметить очевидного пенальти?