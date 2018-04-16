Максим Деменко: «Может быть, Чистяков был заинтересован в том, чтобы дать Смолову карточку»

— Карточка Смолова — на самом деле очень спорная, — приводит "Газета.ру" слова Деменко. — К тому же ее никак не аннулировать. Нарушение на Федоре действительно было: это в какой-то момент признал и арбитр, и все остальные. Почему наши представители арбитража не внесут поправку в регламент, чтобы можно было оспорить не только красную, но и желтую карточку?

Теперь уже ничего не сделаешь, но я понимаю, что судья, может быть, даже был заинтересован в том, чтобы дать Федору карточку. Потому что как можно было не заметить очевидного пенальти?