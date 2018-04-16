Артем Лукоянов: За футбольным «Спартаком» слежу, но мои матчи важнее

— После двух матчей большая усталость. Игры напряжённые. По сути, сейчас хочется посидеть в тишине, отдохнуть и не думать о следующем матче. Сегодня была хорошая игра. Чем-то похожа на первую. — В КХЛ с 0-2 в финале ещнни одна команда не отыгрывалась… — Если честно, вообще не задумываемся об этом. даже перед сегодняшним матчем не было мыслей о победе или поражении. Выходим и работаем, правильно играем, стараемся строго выполнять установки, поэтому получилось выиграть. Дома, вообще, не имели права проигрывать. Теперь едем в Москву — там не очень приятно играть, если честно. Атмосфера на их арене довольно своеобразная, поэтому преимущество, конечно, будет у ЦСКА и для нас всё начинается по-новой.