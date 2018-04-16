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Артем Лукоянов: За футбольным «Спартаком» слежу, но мои матчи важнее
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Артем Лукоянов: За футбольным «Спартаком» слежу, но мои матчи важнее 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
— После двух матчей большая усталость. Игры напряжённые. По сути, сейчас хочется посидеть в тишине, отдохнуть и не думать о следующем матче. Сегодня была хорошая игра. Чем-то похожа на первую. — В КХЛ с 0-2 в финале ещнни одна команда не отыгрывалась… — Если честно, вообще не задумываемся об этом. даже перед сегодняшним матчем не было мыслей о победе или поражении. Выходим и работаем, правильно играем, стараемся строго выполнять установки, поэтому получилось выиграть. Дома, вообще, не имели права проигрывать. Теперь едем в Москву — там не очень приятно играть, если честно. Атмосфера на их арене довольно своеобразная, поэтому преимущество, конечно, будет у ЦСКА и для нас всё начинается по-новой.
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— Изменилась ли как-то игра ЦСКА с возвращением в строй Кирилла Капризова? — Да я не смотрел даже на него. Что на него смотреть? И без него есть хорошие игроки. Да, он — хороший игрок, креативный, может где-то отдать и забить. Но и у нас есть хорошие игроки, не хуже. Поэтому не обращаем внимания кто выходит против нас — просто делаем свою работу. Не смотрим на фамилии. — В первой игре финала у вашей команды не было ни одного удаления. Тренер наверняка похвалил? — Да, в первом матче мы играли строго. Здесь всё зависит от того, выглядишь ты свежо или нет. Если ты не успеваешь, то силы тебя подводят. Удаления идут от усталости, от потери концентрации. Сегодня, конечно, нелепые удаления были. Но это хоккей — напротив тебя соперник, который тоже делает всё, чтобы заработать удаления. — Есть время наблюдать за Вашей любимой любимой футбольной командой, московским "Спартаком"? — Да, вчера смотрел трансляцию из Екатеринбурга. Проиграли, бывает. Думаю, что у меня сейчас матчи важнее, чем там. У них чемпион практически известен.
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