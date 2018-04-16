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Выезд к неудобным «кельтам»: «Барселона» в гостях у «Сельты»
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Выезд к неудобным «кельтам»: «Барселона» в гостях у «Сельты» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Сельта» — «Барселона»
Стадион: «Балаидос» (Виго, Испания)
Начало матча: 22:00  Арбитр: Давид Борбалан (Альмерия)
Каталонская «Барселона» в 33-м туре испанской Примеры сыграет на выезде против «Сельты». Команды уже трижды встречались в текущем сезоне: матч чемпионата и первый поединок 1/8 финала Кубка Испании завершились вничью (2:2 и 1:1), а в ответной встрече «сине-гранатовые» разгромили своего соперника со счетом 5:0. В целом же, матчи между этими клубами получаются довольно интригующими, тем более, что с трех последних выездов на " Балаидос" каталонцы увезли всего 1 очко.
"Сельта" располагается на 9-й строчке турнирной таблицы чемпионата и еще не теряет надежд попасть в еврокубковую зону. Для этого ей нужно за оставшиеся 6 матчей отыграть разницу в 5 очков у «Вильярреала». В прошедшем туре «кельты» уступили на выезде «Леганесу» — 0:1, чем заметно усложнили себе задачу. Но в противостоянии с «Барселоной» подопечные Унсуэ не выглядят такими уж явными аутсайдерами — два последних домашних матча в чемпионате против каталонцев они выиграли — 4:1 и 4:3.
"Барселона" уверенно шагает к своему заслуженному чемпионскому титулу. В прошлом туре подопечные Вальверде обыграли «Валенсию» (2:1), установив тем самым новый рекорд чемпионата Испании по матчам без поражений. В целом, каталонцы не проигрывают на протяжении 39 поединков Примеры, чего ранее не удавалось никому. Обратной стороной всей этой эйфории от результатов «Барсы» является футбол, демонстрируемый командой.
После вылета из Лиги Чемпионов от «Ромы» многие болельщики припомнили клубу неуверенную игру в некоторых поединках Примеры, которая не соответствовала привычному стилю «сине-гранатовых». Пока был результат, никто особых претензий не предъявлял, теперь же каждый матч каталонской команды рассматривается под микроскопом. Чемпионство «Барселоны» — дело времени, осталось лишь выяснить, нужны ли были такие жертвы исключительно ради результата.
Интересные факты противостояния «Сельты» и «Барселоны»:
В 6 из 7 последних поединков между этими клубами было забито, как минимум, 3 гола.
"Сельта" не проигрывает вот уже 7 домашних поединков кряду.
Беспроигрышная серия «Барселоны» в чемпионате Испании насчитывает 39 матчей.
Ориентировочные составы на игру:
Сельта: Альварес, Фонтас, Кабраль, Гомес, Кастро, Васс, Лоботка, Радоя, Браис, Систо, Гомес, Аспас.
Барселона: Тер Штеген, Серджи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Паулиньо, Иньеста, Коутиньо, Месси, Суарес.
Прогноз на матч «Сельта» — «Барселона»:
Букмекерские котировки отчетливо говорят о довольно непростом выезде для «Барселоны». Последний раз каталонцы побеждали «Сельту» на ее стадионе в сезоне 14/15, так что оборвать неудачную серию команде Вальверде будет очень непросто.
На победу «Сельты» букмекеры предлагают коэффициент 4,52, на ничейный результат — 4,20, на викторию «Барселоны» — 1,81.
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