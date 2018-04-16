Офсайд помог победить «Ахмату», Чистяков ошибся с вынесением наказания Смолову: Честная таблица 26 тура РФПЛ 2017/18

Предыдущий тур не подарил нам судейского разбора и ошибок, зато совершенно свежий игровой день презентовал 3 результативные ошибки рефери. Подробности — в специальной судейской рубрике нашего портала.

Честная таблица — самая комментируемая рубрика "Евро-Футбол.ру" . В прошлые годы судейские ошибки диктовали необходимость публикации эксклюзивного проекта нашего портала. После годичной паузы на экраны ваших компьютеров возвращается интернет-проект, посвящённый разбору судейских ошибок, спорных моментов, горячих комментариев и новостей про мир арбитров РФПЛ.

На этот раз в рубрике произошли качественные перемены, направленные на жёсткий анализ и разбор моментов. Отныне Честная таблица будет фиксировать только те ошибки судей, которые повлияли на счёт матча (результативная ошибка, ошибка при назначении пенальти, вынесении удаления). Каждая судейская ошибка, которая стала роковой для команд, занесет арбитрам минус 1 штрафной балл в классификацию. А очковые показатели клубов в таблице соответственно будут ухудшаться или улучшаться в соответствии с действиями арбитров.

РАЗБОР ПОЛЁТОВ. 26 ТУР.

Жёлтые карточки: 34 Красные карточки: 0 Пенальти: 1 САМЫЕ ГРУБЫЕ КОМАНДЫ ЧЕМПИОНАТА

Команда

"Ахмат"

"Уфа"

"Арсенал"

ТОП-ГРУБИЯНОВ ЧЕМПИОНАТА

Футболист

Команда

Амплуа

ЖК/КК Родольфо

"Ахмат"

Защитник

Защитник

Нападающий

АХМАТ — ТОСНО 0:0 Сергей Иванов (не заметил офсайда у «Ахмата» при взятии ворот)

В первой же игре двадцать шестого тура чемпионата России произошёл момент для нашей рубрики. Футболисты грозненского «Ахмата» добились домашней победы над «Тосно», но сделали это благодаря благосклонности арбитра Иванова, которому не подсказали его линейные помощники. Ситуация развивалась следующим образом. На 53 минуте встречи грозненцы организовали атаку на чужие ворота. Путём перепасовок мяч оказался внутри штрафной гостей.

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Заур Садаев забежал за спины защитников «Тосно» и получил передачу от Магомеда Митришева . Садаев уже не мог сам бить, а потому расстался с мячом без сожаления и вернул его Митришеву. Последний в касание отправил мяч в пустой угол ворот. Гол следовало не засчитывать из-за нахождения Садаева в неправильном положении в момент приёма мяча. Причём, офсайд у Заура был, что называется, метровым. Любопытно, что всё это происходило прямо на глазах у ассистента Иванова — ростовского помощника Дмитрия Березнева , совсем недавно проведшего 100-й матч в Премьер-лиге и получившего в подарок от РФПЛ памятный подарок. Меньше празднований, больше работы, Дмитрий. Честная таблица отнимает нечестный мяч Митришева и присуждает «Ахмату» и «Тосно» заслуженную нулевую ничью.

Правила игры в футбол запрещают вратарю при пробитии 11-метрового удара по его цели покидать «ленточку» ворот. Сделано это было после того, как киперы во время исполнения пенальти принимались, словно павианы, скакать вдоль линии ворот, сокращая угол обстрела и путая карты всем бьющим. После многочисленных замечаний нападающих ФИФА, всегда идущая на стороне атакующего и результативного футбола, пошла им навстречу и строго-настрого запретила вратарям вести себя неподобающим образом.

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В столичном дерби «Локомотива» и «Динамо» «бело-голубые» получили пенальти в свои ворота после того, как Антон Шунин сбил обыгравшего его Джефферсона Фарфана. 11-метровый вызвался исполнять Алексей Миранчук, но полузащитник «железнодорожников» пробил плохо и прямо по центру. Однако, как показали повторы, в момент удара Миранчука Шунин на целый метр отошёл от «ленточки» и существенно сократил расстояние до мяча. По правилам ФИФА нужно было предоставить «Локомотиву» право перебить пенальти. Еськов этого не сделал и получил неуд от Честной таблицы, а сам «Локо» получает пятый бонусный мяч. Впрочем, всяким-разным «глебам чернявским» этого преимущества «Локомотива» недостаточно для констатации факта. Честная таблица ему в помощь.

КРАСНОДАР — АРСЕНАЛ 4:0 Артем Чистяков (ошибочно наказал Смолова предупреждением за симуляцию вместо назначения пенальти)

Самый скандальный эпизод тура состоялся в Краснодаре. Местная команда в концовке первой половины встречи по всем правилам игры в футбол должна была получить право на железный пенальти, но судья Артём Чистяков поступил не совсем корректно и вместо указания на 11-метровую отметку в пользу «быков» наказал Фёдора Смолова предупреждением.

Всё бы прошло более-менее нервозно, но без лишних эмоций, если бы следующая игра «быков» не была против ЦСКА. Карточка оказалась для Смолова четвёртой и следующий матч с армейцами лучший форвард хозяев пропустит из-за дисквалификации. «Я хотел бы сказать по судейству. Ни разу за свою карьеру не комментировал его, но то, что было в первом тайме в эпизоде с моим участием, когда судья стоит в трех метрах, и вместо того, чтобы поставить очевидный пенальти, дает мне четвертую желтую карточку в преддверии матча с ЦСКА… Не знаю, если ее не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом, с нашим судейским корпусом. Я ему показываю — у меня там дырка на бутсах. А он говорит, что не видел, и ему кажется, что я симулировал. В трех метрах стоял!», — отметил обиженный Смолов.

Честная таблица удостоверяет: действительно Смолов упал при помощи Хагуша, который нагло наступил форварду «быков» на голеностоп. Честная таблица даровала «Краснодар» бонусным голом и довела победу хозяев до счёта 4:0.

КОМАНДА

РАЗНИЦА В ОЧКАХ С НАТУРАЛЬНОЙ ТАБЛИЦЕЙ

ОШИБКИ СУДЕЙ В ПОЛЬЗУ

ОШИБКИ СУДЕЙ ПРОТИВ

ЛОКОМОТИВ

42:17 КРАСНОДАР

42:26 36:21 ЗЕНИТ

35:18 СПАРТАК

44:28 30:30 АРСЕНАЛ

25:30 28:29 РУБИН

30:21 ДИНАМО

23:30 РОСТОВ

20:24 ТОСНО

25:41 АХМАТ

24:33 АМКАР

18:26 28:36 СКА-ХАБАРОВСК

16:44 *В таблице не учтены 5 игр 23 тура РФПЛ

РЕЙТИНГ СУДЕЙ

РЕФЕРИ

ОШИБКИ

КОЭФФИЦИЕНТ

АРТЁМ ЧИСТЯКОВ

АЛЕКСЕЙ СУХОЙ

СЕРГЕЙ ИВАНОВ

АЛЕКСЕЙ ЕСЬКОВ

ЕВГЕНИЙ ТУРБИН

МИХАИЛ ВИЛКОВ

ВИТАЛИЙ МЕШКОВ

Формула расчёта: 100%*КОЛИЧЕСТВО ОШИБОК/КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ