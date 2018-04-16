Мидо: «Реал хочет купить Салаха» 

Бывший нападающий сборной Египта Мидо выразил мнение, что его соотечественник, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в "Реале". В текущем сезоне Салах отметился 40 голами во всех турнирах, из которых 30 — в чемпионате Англии.
— Я боялся, что он провалится в «Ливерпуле», но сейчас думаю, что он готов выйти на новый уровень. «Реал» может использовать его сильные стороны, — цитирует AS Мидо. — «Реал» хочет его купить. Мы все видели, как плохо играли Гарет Бэйл и Карим Бензема при схеме 4-4-2. «Реал» сможет использовать сильные стороны Салаха.