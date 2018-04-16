Рафаэль Батыршин: Лучше спросить у ЦСКА, почему они много удаляются

— Оба матча были напряженные, ЦСКА давит, играет в свой хоккей. Мы стараемся играть у ту игру, которую от нас требует тренерский штаб.

— С чем связываете такой разрыв в удалениях между командами? — Это лучше спросить у ЦСКА, почему они удаляются. Да, первый матч мы провели чисто. Во втором огрехи были, но в Москве надо будет играть почти идеально. Удаления будут много решать.

— ЦСКА пока показывает тот хоккей, к которому готовились? — Да, это мобильная, быстрая команда. Много молодых и мобильных ребят. Почти половина команды — олимпийские чемпионы. Естественно, от них ждешь хорошего хоккея.

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— Как прокомментируете массовую заварушку в третьем периоде? — Да это ерунда какая-то была. Даже не заварушка. А почему игрок ЦСКА удалился — это уже у него надо спросить, почему он нарушал правила.

— Насколько возможным будет провести все матчи серии на таком уровне, как в первых двух играх? — Будем стараться играть на одном уровне. Каждая ошибка в финале может привести к голу. Нужно стараться играть с холодной головой и с горячим сердцем. В общем, грамотно.

— В обоих матчах удалось соперника дожать в концовке… — В предыдущие годы у «Ак Барса» была проблема с тем, что не удавалось дотерпеть, сыграть по счёту. Да, видимо, сказывается опыт, ребята учатся на своих ошибках.

— Опыт победы над ЦСКА двухлетней давности в составе «Магнитки» лично вам помогает? — Естественно. Думаю, мне полегче, чем многим другим нашим игрокам. Особенно тем, кто помоложе.