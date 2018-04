Жена Конте прервала пресс-конференцию. Видео

Главный тренер «Челси» Антонио Конте во время пресс-конференции перед перенесенным матчем 31-го тура чемпионата Англии с «Бернли» отвлекся на телефонный звонок. Ему позвонила жена. Один из журналистов в шутку предположил, что супруга попросила Конте купить молока по пути домой.

— Это была моя жена, — сказал Конте. — Всегда в самый неподходящий момент. Простите. Можете оштрафовать меня. Я сам был бы недоволен, если бы это случилось с одним из вас.

'Always in the wrong moment!' Antonio Conte's wife interrupts the Chelsea press conference 📱 pic.twitter.com/DXIk5QgNJd

