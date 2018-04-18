Ещё
Жена Конте прервала пресс-конференцию. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жена Конте прервала пресс-конференцию. Видео 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Фото: Sports.ru
Главный тренер «Челси» Антонио Конте во время пресс-конференции перед перенесенным матчем 31-го тура чемпионата Англии с «Бернли» отвлекся на телефонный звонок. Ему позвонила жена. Один из журналистов в шутку предположил, что супруга попросила Конте купить молока по пути домой.
— Это была моя жена, — сказал Конте. — Всегда в самый неподходящий момент. Простите. Можете оштрафовать меня. Я сам был бы недоволен, если бы это случилось с одним из вас.
'Always in the wrong moment!' Antonio Conte's wife interrupts the Chelsea press conference 📱 pic.twitter.com/DXIk5QgNJd
— Mirror Football (@MirrorFootball) 18 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
"СЭ", РФС и РФПЛ наградили Промеса! Роман Павлюченко: "Жду победы "Спартака" Россия прибыла в Ярославль на матч против Швеции без Дацюка
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортивный бойкот Украины продержался меньше месяца14
Отсидевший в США российский хоккеист снова поедет в НХЛ
Названы причины отказа Усика от поединка в России8
WADA решило «добить» Россию97
Арестован член совета ФИФА Омари
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение