Бускетс, Ракитич, Иньеста и Пике не летят на игру с «Сельтой»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не сможет выставить сильнейший состав на календарный матч Примеры с «Сельтой». В центре поля не будет привычной пары Серхио Бускетс — Иван Ракитич . Футболисты не поедут в Виго из-за травм, однако имеют шансы восстановиться к субботнему финалу Кубка Испании. Также отдых получат Андрес Иньеста и Херард Пике, который уже несколько недель испытывает проблемы с коленом. Освободившиеся места в заявке получат выздоровевший Люка Динь, а также Йерри Мина и Алеш Видаль "Сельта" и «Барселона» сыграют во вторник в 22:00.