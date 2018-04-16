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Бускетс, Ракитич, Иньеста и Пике не летят на игру с «Сельтой»
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Бускетс, Ракитич, Иньеста и Пике не летят на игру с «Сельтой» 

Евро-футбол.Ру 26 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не сможет выставить сильнейший состав на календарный матч Примеры с «Сельтой».
В центре поля не будет привычной пары Серхио Бускетс — Иван Ракитич. Футболисты не поедут в Виго из-за травм, однако имеют шансы восстановиться к субботнему финалу Кубка Испании. Также отдых получат Андрес Иньеста и Херард Пике, который уже несколько недель испытывает проблемы с коленом.
Освободившиеся места в заявке получат выздоровевший Люка Динь, а также Йерри Мина и Алеш Видаль.
"Сельта" и «Барселона» сыграют во вторник в 22:00.
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