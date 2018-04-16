«Сток» упустил победу над «Вест Хэмом» и продлил серию без побед до 10 матчей 

«Вест Хэм» и «Сток Сити» сыграли вничью в 34-м туре чемпионата Англии. На 79-й минуте счет открыл ветеран из «Стока» Питер Крауч. На последней минуте основного времени ничью «Вест Хэму» принес Энди Кэрролл. Оба форварда вышли на замену.
В добавленное время судья Майкл Оливер не засчитал гол Чичарито в ворота «Стока».
Эта ничья не позволила «Стоку» прервать безвыигрышную серию в АПЛ, которая достигла десяти матчей. В последний раз клуб побеждал 20 января.
Чемпионат Англии. 34-й тур ”Вест Хэм” (Лондон) — «Сток Сити» — 1:1 (0:0)
Голы: Кэррол, 90 — Крауч, 79.