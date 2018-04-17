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«Вест Хэм» ушёл от поражения в матче со «Сток Сити»
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«Вест Хэм» ушёл от поражения в матче со «Сток Сити» 

Soccer News 18 минут назад
Фото: Soccer News
В рамках 34-го тура АПЛ «Вест Хэм» на своём поле едва не проиграл «Сток Сити». «Гончары» на 79-й минуте матча вышли вперёд благодаря усилиям Питера Крауча, однако гол Энди Кэрролла позволил «молотобойцам» добыть хотя бы одно очко.
"Вест Хэм" — «Сток Сити» — 1:1  Голы: Крауч, 79 — 0:1, Кэрролл, 90 — 1:1.
"Вест Хэм": Харт, Крессуэлл, Масуаку (Лансини, 81), Сабалета, Огбонна, Фернандеш (Эрнандес, 76), Нобл, Жоау Мариу (Кэрролл, 86), Куяте, Арнаутович, Райс.
"Сток Сити": Батленд, Зума, Мартинс Инди, Питерс, Шоукросс, Шакири, Ндиайе, Собхи (Кэмерон, 62), Аллен, Бауэр (Крауч, 70), Диуф (Айрленд, 87).
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