«Вест Хэм» ушёл от поражения в матче со «Сток Сити» 

В рамках 34-го тура АПЛ «Вест Хэм» на своём поле едва не проиграл «Сток Сити». «Гончары» на 79-й минуте матча вышли вперёд благодаря усилиям Питера Крауча, однако гол Энди Кэрролла позволил «молотобойцам» добыть хотя бы одно очко.
"Вест Хэм" — «Сток Сити» — 1:1 Голы: Крауч, 79 — 0:1, Кэрролл, 90 — 1:1.
"Вест Хэм": Харт, Крессуэлл, Масуаку (Лансини, 81), Сабалета, Огбонна, Фернандеш (Эрнандес, 76), Нобл, Жоау Мариу (Кэрролл, 86), Куяте, Арнаутович, Райс.
"Сток Сити": Батленд, Зума, Мартинс Инди, Питерс, Шоукросс, Шакири, Ндиайе, Собхи (Кэмерон, 62), Аллен, Бауэр (Крауч, 70), Диуф (Айрленд, 87).