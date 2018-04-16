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Инновации улучшили рабочую атмосферу в Amazon
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Инновации улучшили рабочую атмосферу в Amazon 

Банки Сегодня 19 минут назад
Инновации улучшили рабочую атмосферу в AmazonВ апреле прошлого года Amazon запустила программу «Connections». Теперь каждое утро все сотрудники компании начинают рабочий день с ответа на вопрос, который появляется на всплывающем окне мониторов компьютера.
Вопросы, как правило, носят рабочий характер. Темы вопросов являются самыми разнообразными, и служащих, например, просят высказать мнение о своем руководителе, чистоте туалетных комнат или о продолжительности и полезности совещаний.
Программа «Connections» является одной из наиболее амбициозных в сфере управления трудовыми ресурсами корпорации. Основная цель программы — достичь лучшего понимания потребностей сотрудников Amazon, численность которых достигла 566 тыс. чел. По количеству занятой рабочей силы корпорация занимает в США второе место.
В прошлом году Amazon также запустила обновленную программу оценки работы служащего. Программа называется Forte, и ее основные положения акцентирует внимание на оценке сильных сторон служащего. Сотрудники корпорации положительно оценивают программу Forte, указывая, что она «сфокусирована на том, что ты делаешь хорошо и что ты можешь усовершенствовать».
Glassdoor, независимый портал оценки культуры рабочего места, положительно оценил изменения, которые произошли в Amazon. В марте социальная сеть LinkedIn сообщила, что корпорация является самым желаемым работодателем в США.
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