Инновации улучшили рабочую атмосферу в Amazon

Инновации улучшили рабочую атмосферу в AmazonВ апреле прошлого года Amazon запустила программу «Connections». Теперь каждое утро все сотрудники компании начинают рабочий день с ответа на вопрос, который появляется на всплывающем окне мониторов компьютера.

Вопросы, как правило, носят рабочий характер. Темы вопросов являются самыми разнообразными, и служащих, например, просят высказать мнение о своем руководителе, чистоте туалетных комнат или о продолжительности и полезности совещаний.

Программа «Connections» является одной из наиболее амбициозных в сфере управления трудовыми ресурсами корпорации. Основная цель программы — достичь лучшего понимания потребностей сотрудников Amazon, численность которых достигла 566 тыс. чел. По количеству занятой рабочей силы корпорация занимает в США второе место.

В прошлом году Amazon также запустила обновленную программу оценки работы служащего. Программа называется Forte, и ее основные положения акцентирует внимание на оценке сильных сторон служащего. Сотрудники корпорации положительно оценивают программу Forte, указывая, что она «сфокусирована на том, что ты делаешь хорошо и что ты можешь усовершенствовать».

Glassdoor, независимый портал оценки культуры рабочего места, положительно оценил изменения, которые произошли в Amazon. В марте социальная сеть LinkedIn сообщила, что корпорация является самым желаемым работодателем в США.