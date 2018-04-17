Станислав Белковский: Финальное спасение страны-полукровки

Известный политолог — о том, к кому обращены «отчет» Медведева «о будущем» в Госдуме и статья Владислава Суркова

Есть публичные выступления — устные и письменные, — над которыми многие мучительно ломают голову: что это было? о чём и почему? к чему бы это?

А ответы на такие вопросы раздобыть очень легко, если спросить главное: кому предназначено выступление? Кто целевая аудитория?

Вот, скажем, недавняя программная статья помощника президента РФ Владислава Суркова о грядущем многолетнем одиночестве России. Страны-полукровки (видимо, как сам г-н Сурков), не нашедшей себя ни на Востоке, ни на Западе. И потому обреченной на самоизоляцию, каковая может со временем обернуться триумфом. Доминантной позицией альфа-одиночества, как обозначил это президентский ассистент.

Цель и предназначение этой статьи хорошо понятны, если увериться, что количество ее необходимых читателей состоит из 1 (одного) физического лица. Собственно президента Владимира Путина . Который транслирует своё человеческое одиночество на вверенную его попечению страну. И потому действительно думает так, как записал за его мыслями г-н Сурков. Это вообще весьма продуктивный аппаратный приём: узнать основные идеи начальника по тому или иному вопросу и изложить их от своего имени, своими словами. Начальник в минуту прочтения должен умилиться и сказать: вот, этот парень таки всё понимает правильно! Не увольнять его надо, а сохранять и повышать!

То же относится и к отчёту председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Государственной думе 11 апреля 2018 года. Содержание отчёта было доложено премьер-министром верховному боссу еще накануне, 10 апреля. Потому на следующий день можно было в нижней палате парламента, по сути, и не выступать. Но ритуал есть ритуал. Он тоже один из краеугольных камней долгосрочной стабильности, чаемой и лелеемой лидером Путиным. Потому ритуал до́лжно неукоснительно соблюдать, будь он хоть трижды анекдотичен.

Госдуме г-н Медведев рассказал то же, что своему начальнику сутками ранее. Общий смысл: Владимир Путин — очень успешный президент страны. Возможно, самый успешный властелин за всю нашу сумбурную историю.

Он (Путин, принявший в тот день обличье Медведева) вернул Крым. Провел Олимпийские и Параолимпийские игры. Подготовил РФ к чемпионату мира по футболу. Сконструировал самолет МС-21. Построил космодром «Восточный». Благоустроил 200 парков. Увеличил численность населения на 3,8 млн человек. Повысил МРОТ до прожиточного минимума — 11 163 рубля. Наладил импортозамещение в сельском хозяйстве. Снизил смертность от дорожно-транспортных происшествий на 30%. Западные санкции на нас не действуют, а если действуют, то благотворно. И тому подобное.

Правда, бедность остается большой проблемой. Целых 20 млн человек живет за той самой чертой бедности. Но для того и следующие шесть лет, чтобы ситуацию выправить. Не случайно премьер назвал свой доклад, среди прочего, «отчетом о будущем».

А будущее должно выглядеть просто, как колумбово яйцо: Путин — президент (это и так ясно); Медведев — премьер (это почти ясно, но всё же не до логического конца). Ведь только Дмитрий Анатольевич может так эффективно не мешать Владимиру Владимировичу спасать их общую уставшую страну. До степени полного и финального спасения.

А всякие там гг. Набиуллины, Кириенко и Сечины с их завиральными идеями по разным вопросам — могут и помешать. Невольно, но всё же.

Отчёт правительства — он не про нашу честь. Как и само правительство. Как и президент. Мы ведь не граждане, а подданные, и всегда съедим что дадут. А Путин доволен — того и достаточно.

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