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Григорий Иванов — о видеоарбитрах в матче «Майнц» — «Фрайбург»: «Куда это годится?!»
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Григорий Иванов — о видеоарбитрах в матче «Майнц» — «Фрайбург»: «Куда это годится?!» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент «Урала» Григорий Иванов не поддерживает идею введения в чемпионате России видеоарбитров. По словам руководителя екатеринбуржцев, ВАР сбивает темп игры и не нравится болельщикам на стадионе.
— Считаю, что нам не нужно вводить видеоповторы, — сказал Иванов. — На днях в «Спорт-Экспрессе» прочитал материал о видеосудьях в бундеслиге. Там в матче «Майнц» — «Фрайбург» после свистка футболисты пошли на перерыв, а их возвращают на поле и говорят, что надо бить пенальти. Зачем это? Куда это годится?! Эти видеоповторы приведут непонятно к чему.
А получается ввели их, судья уходит с поля, игроки стоят, а зрители не знают, что делать, а нить игры теряется. То есть видеосудья должен определять только гол. Все! А были ли метровый офсайд или не был — пусть будет на совести судьи. (Андрей СИЗЯКИН)
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