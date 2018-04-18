Григорий Иванов — о видеоарбитрах в матче «Майнц» — «Фрайбург»: «Куда это годится?!»

Президент «Урала» Григорий Иванов не поддерживает идею введения в чемпионате России видеоарбитров. По словам руководителя екатеринбуржцев, ВАР сбивает темп игры и не нравится болельщикам на стадионе.

— Считаю, что нам не нужно вводить видеоповторы, — сказал Иванов. — На днях в «Спорт-Экспрессе» прочитал материал о видеосудьях в бундеслиге. Там в матче «Майнц» — «Фрайбург» после свистка футболисты пошли на перерыв, а их возвращают на поле и говорят, что надо бить пенальти. Зачем это? Куда это годится?! Эти видеоповторы приведут непонятно к чему.