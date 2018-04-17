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Такого в истории германского футбола еще не случалось! И все из-за ВАР
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Такого в истории германского футбола еще не случалось! И все из-за ВАР 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Уникальный по идиотичности случай произошел сегодня в матче 30-го тура чемпионата Германии «Майнц» — «Фрайбург» (2:0).
Арбитр Винкманн дал свисток, завершив первый тайм. Гости в полном составе ушли в подтрибунное помещение. И тут среди судей началась суета.
Винкманну по рации что-то сообщил видеоарбитр (ВАР).
Судья начал переговоры. Его дисциплинированно ждали остальные рефери и игроки «Майнца». А на арене тем временем заработали поливные системы. Начал летать рекламный дирижабль.
Винкманн пробежал через все поле к монитору, посмотрел видеозапись. Выслушал гневные вопли болельщиков, находившихся от него на расстоянии одного-двух метров.
И… дал сигнал всем вернуться на поле. И позвать «Фрайбург». Гости вышли не сразу. Говорят, поначалу наотрез отказывались.
Что же произошло? В самом конце первого тайма футболист «Фрайбурга» сыграл рукой. Пока это заметил ВАР, пока он предупредил Винкманна…
Все это заняло почти семь (!) минут. В итоге «Майнц» пробил пенальти, открыл счет — и все, наконец, потопали на перерыв.
Вам нужен такой ВАР? (Александр БОБРОВ)
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