Такого в истории германского футбола еще не случалось! И все из-за ВАР

Уникальный по идиотичности случай произошел сегодня в матче 30-го тура чемпионата Германии «Майнц» — «Фрайбург» (2:0).

Арбитр Винкманн дал свисток, завершив первый тайм. Гости в полном составе ушли в подтрибунное помещение. И тут среди судей началась суета.

Винкманну по рации что-то сообщил видеоарбитр (ВАР).

Судья начал переговоры. Его дисциплинированно ждали остальные рефери и игроки «Майнца». А на арене тем временем заработали поливные системы. Начал летать рекламный дирижабль.

Винкманн пробежал через все поле к монитору, посмотрел видеозапись. Выслушал гневные вопли болельщиков, находившихся от него на расстоянии одного-двух метров.

И… дал сигнал всем вернуться на поле. И позвать «Фрайбург». Гости вышли не сразу. Говорят, поначалу наотрез отказывались.

Что же произошло? В самом конце первого тайма футболист «Фрайбурга» сыграл рукой. Пока это заметил ВАР, пока он предупредил Винкманна…

Все это заняло почти семь (!) минут. В итоге «Майнц» пробил пенальти, открыл счет — и все, наконец, потопали на перерыв.