Потапов: в ХК «Ак Барс» чувствуется семейная атмосфера и взаимное уважение

КАЗАНЬ, 17 апреля. / ТАСС /. В хоккейном клубе «Ак Барс» играть приятно, так как в команде чувствуешь себя как в семье, ощущается уважение друг к другу, в том числе со стороны руководства и тренеров. Об этом журналистам рассказал нападающий казанцев Алексей Потапов

Форвард по ходу сезона перешел в «Ак Барс» из «Торпедо».

"Я бы не стал сравнивать главных тренеров обеих команд. Мне здесь приятнее, так как тут семья, коллектив, уважительное отношение друг к другу, в том числе со стороны тренерского штаба и руководства. Здесь все в раздевалке общаются друг с другом, здесь нет такого, что все общаются по кучкам", — сказал Потапов.

"Ак Барс" ведет в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА со счетом 2-0 после двух домашних побед с одинаковым счетом 2:1. «Такие ребята, как Данис Зарипов , Саша Свитов, говорят, что счет сейчас 0-0. Надо не заглядывать вперед, а выигрывать конкретный матч. Поэтому сейчас восстанавливаемся», — отметил Потапов.

Следующие два матча серии пройдут в Москве 18 и 20 апреля.