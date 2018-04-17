Ещё
Потапов: в ХК «Ак Барс» чувствуется семейная атмосфера и взаимное уважение
Далее:
Читайте также:
Ещё

Потапов: в ХК «Ак Барс» чувствуется семейная атмосфера и взаимное уважение 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. В хоккейном клубе «Ак Барс» играть приятно, так как в команде чувствуешь себя как в семье, ощущается уважение друг к другу, в том числе со стороны руководства и тренеров. Об этом журналистам рассказал нападающий казанцев Алексей Потапов.
Форвард по ходу сезона перешел в «Ак Барс» из «Торпедо».
"Я бы не стал сравнивать главных тренеров обеих команд. Мне здесь приятнее, так как тут семья, коллектив, уважительное отношение друг к другу, в том числе со стороны тренерского штаба и руководства. Здесь все в раздевалке общаются друг с другом, здесь нет такого, что все общаются по кучкам", — сказал Потапов.
"Ак Барс" ведет в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА со счетом 2-0 после двух домашних побед с одинаковым счетом 2:1. «Такие ребята, как Данис Зарипов, Саша Свитов, говорят, что счет сейчас 0-0. Надо не заглядывать вперед, а выигрывать конкретный матч. Поэтому сейчас восстанавливаемся», — отметил Потапов.
Следующие два матча серии пройдут в Москве 18 и 20 апреля.
ТАСС: последние новости
Небензя назвал главным приоритетом предотвращение войны из-за Сирии РФС окажет ФИФА сотрудничество в расследовании инцидента на матче Россия - Франция Москалькова представит Путину доклад о соблюдении прав человека в РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинец Усик отказался проводить бой в России32
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ185
Россия оправдывается за расизм5
Овечкин на грани катастрофы54
Британских футболистов напугали русскими девушками
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение