«Риу Аве» и «Тондела» сыграли вничью

В рамках 30-го тура чемпионата Португалии «Риу Аве» в родных стенах расписал мировую с «Тонделой».

"Риу Аве" — «Тондела» — 1:1 Голы: Лопес, 25 — 1:0, Томане, 52 (пенальти) — 1:1.