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«Риу Аве» и «Тондела» сыграли вничью
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«Риу Аве» и «Тондела» сыграли вничью 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В рамках 30-го тура чемпионата Португалии «Риу Аве» в родных стенах расписал мировую с «Тонделой».
"Риу Аве" — «Тондела» — 1:1  Голы: Лопес, 25 — 1:0, Томане, 52 (пенальти) — 1:1.
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