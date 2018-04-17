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Мбаппе — лучший игрок марта в чемпионате Франции
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Мбаппе — лучший игрок марта в чемпионате Франции 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе признан лучшим игроком марта в чемпионате Франции. Как сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP), 19-летний француз набрал 59 процентов голосов.
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