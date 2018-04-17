Сергей Карасев: «Судьи тоже люди и, к сожалению, тоже ошибаются»

Главный арбитр матча 1/4 финала Лиги Европы «Атлетико» — «Спортинг» Сергей Карасев в эфире передачи «Футбол России» признался, что не обращает внимания на прессу. Перед игрой португальские СМИ были скептически настроены по отношению к российскому судье.

— Стараемся не обращать на это внимание (шумиху в прессе), — сказал Карасев. — Тем более перед матчами мы готовимся с играм. Все то, что мешает, мы отбрасываем, то есть не читаем интернет, не смотрим особо новости футбольные. За двое-трое суток до игры главное — подготовка, как в лучшей форме подойти к матчу. Да, была у нас такая не очень хорошая история, но все мы люди, все мы, к сожалению, ошибаемся. Четыре года назад ошиблись против «Спортинга». Тогда был матч лиссабонцев с «Шальке», групповой турнир Лиги чемпионов. Там был назначен пенальти на 93-й минуте, который, к сожалению, был неправильно назначен. Тогда, конечно, сильно переживали, но время лечит. Сейчас УЕФА доверил российской бригаде 1/4 финала Лиги Европы. Достойно мы отсудили. Никаких проблем не было.

— Признаете, что тогда была ошибка? То есть свои ошибки вы обсуждаете спокойно?

— Конечно. Без ошибок нет прогресса. Все мы набиваем шишки. Хотелось бы, чтобы их было меньше, но тогда допустили ошибку.

Атлетико — Спортинг