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Блэз Матюиди: «Ювентус» гордится своим выступлением в Лиге чемпионов"
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Блэз Матюиди: «Ювентус» гордится своим выступлением в Лиге чемпионов" 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Полузащитник «Ювентуса» Блэз Матюиди заявил, что команда гордится выступлением в Лиге чемпионов. Туринцы потерпели поражение от "Реала" в 1/4 финала (0:3, 3:1).
— Думаю, что все видели нашу нацеленность на Лигу чемпионов, даже несмотря на разочарование после вылета, — цитирует Football Italia Матюиди. — Мы сделали все возможное. Немногие могут выиграть со счетом 3:1 в Мадриде. «Юве» был близок к большому подвигу, но, к сожалению, нам этого сделать не удалось. Фанаты поблагодарили нас, и мы гордимся тем, что сделали.
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