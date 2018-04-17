Блэз Матюиди: «Ювентус» гордится своим выступлением в Лиге чемпионов"

Полузащитник «Ювентуса» Блэз Матюиди заявил, что команда гордится выступлением в Лиге чемпионов. Туринцы потерпели поражение от "Реала" в 1/4 финала (0:3, 3:1).

— Думаю, что все видели нашу нацеленность на Лигу чемпионов, даже несмотря на разочарование после вылета, — цитирует Football Italia Матюиди. — Мы сделали все возможное. Немногие могут выиграть со счетом 3:1 в Мадриде. «Юве» был близок к большому подвигу, но, к сожалению, нам этого сделать не удалось. Фанаты поблагодарили нас, и мы гордимся тем, что сделали.