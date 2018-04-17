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Сергей Карасев: «В Европе Вернблум ведет себя намного мягче, чем в России»
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Сергей Карасев: «В Европе Вернблум ведет себя намного мягче, чем в России» 

Спорт-Экспресс 6 минут назад
Российский арбитр Сергей Карасев в эфире «Футбол России» поделился мнением о манере игры полузащитника ЦСКА​ Понтуса Вернблума. Также он отметил, что в матчах еврокубков не встречал таких футболистов, как шведский хавбек.
— Вернблум — человек эмоциональный. Перед игрой он улыбается, после игры улыбается и все нормально, а в игре превращается в злого викинга, — сказал Карасев. — Он отдается полностью игре, но перебарщивает, особенно в последнее время и особенно по отношению к арбитрам. Я имею ввиду именно в России, в Европе все намного мягче проходит с его стороны, да и не только с его. Было много ситуаций, когда Вернблум нечестно поступал по отношению к сопернику.
— В Европе есть люди, которые перебарщивают в общении с арбитрами?
— Так навскидку никого не припомню, чтобы кто-то бежал и кричал в лицо. В Европе проще в плане жесткого дисциплинарного регламента. После игры я могу оформить в протокол любой крик в свой адрес, за что игрок понесет ответственность. Такого пока не было, да и не хочу я этого делать.
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