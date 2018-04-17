Тренер «МанЮнайтед» Моуриньо готов расстаться с Полем Погба

Кроме того, как сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на английское издание Daily Mail, помимо француза Моуриньо не будет против, если команду покинут также полузащитник Антони Марсьяль , а также защитники Дэйли Блинд и Маттео Дармиан . Ранее также сообщалось о том, что одним из претендентов на смену клубной прописки также является англичанин Люк Шоу

Напомним, что Погба был куплен «МЮ» у туринского «Ювентуса» летом 2016 года за 105 миллионов евро.