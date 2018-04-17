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Тренер «МанЮнайтед» Моуриньо готов расстаться с Полем Погба
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Тренер «МанЮнайтед» Моуриньо готов расстаться с Полем Погба 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил намерение по окончании текущего сезона продать французского полузащитника Поля Погба. Сообщается, что на решение португальского специалиста повлияли испортившиеся взаимоотношения с футболистом.
Кроме того, как сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на английское издание Daily Mail, помимо француза Моуриньо не будет против, если команду покинут также полузащитник Антони Марсьяль, а также защитники Дэйли Блинд и Маттео Дармиан. Ранее также сообщалось о том, что одним из претендентов на смену клубной прописки также является англичанин Люк Шоу.
Напомним, что Погба был куплен «МЮ» у туринского «Ювентуса» летом 2016 года за 105 миллионов евро.
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