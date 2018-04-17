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Арбитр Карасев против флеш-интервью судей
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Арбитр Карасев против флеш-интервью судей 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Российский арбитр Сергей Карасев в эфире «Футбол России» признался, что не хотел бы давать флеш-интервью после матчей. По его мнению, судьи сразу после финального свистка на эмоциях могут не признавать своих ошибок.
— Честно говоря, наверное, это не лучшая идея, — сказал Карасев. — Потому что, допустим, был матча между «Динамо»​ и ЦСКА, там было много разных ситуаций, и после игры мы с инспектором разбирали эпизоды, при этом эмоционально еще не остыв ты можешь какие-то свои просчеты не признать и сказать, что во всем прав, а через сутки после того, как пересмотрел матч, можешь признать ошибки. Во флеш-интервью можно многого наговорить, что потом будет тяжело исправить.
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