Второй голкипер «Барселоны» Силлессен идет нарасхват

Голландский вратарь испанской «Барселоны» Яспер Силлессен может по окончании нынешнего сезона сменить команду. При этом география претендующих на голландца клубов весьма широка — это английский «Ливерпуль», итальянский «Наполи» и мадридский «Атлетико».

При этом сам второй первый номер «Барсы» пока не настроен уходить, хотя роль сменщика немецкого вратаря Марка-Андрей тер Штегена его не вполне устраивает. Именно поэтому его основной посыл к будущей команде: более весомая роль на поле.

Впрочем, «Ливерпуль», «Атлетико» и «Наполи» не впервые проявляют интерес к Силлессену. Еще в прошлом году все три клуба собирали информацию о 28-летнем голландце, сообщает Mundo Deportivo. Нынешней весной «Барса» снова готовит досье на Силлессена.

Соглашение голландского голкипера с «Барселоной» рассчитано еще на три сезона, до лета 2021 года. Отступные за Силлессена составляют 60 млн евро.