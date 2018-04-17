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Второй голкипер «Барселоны» Силлессен идет нарасхват
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Второй голкипер «Барселоны» Силлессен идет нарасхват 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Голландский вратарь испанской «Барселоны» Яспер Силлессен может по окончании нынешнего сезона сменить команду. При этом география претендующих на голландца клубов весьма широка — это английский «Ливерпуль», итальянский «Наполи» и мадридский «Атлетико».
При этом сам второй первый номер «Барсы» пока не настроен уходить, хотя роль сменщика немецкого вратаря Марка-Андрей тер Штегена его не вполне устраивает. Именно поэтому его основной посыл к будущей команде: более весомая роль на поле.
Впрочем, «Ливерпуль», «Атлетико» и «Наполи» не впервые проявляют интерес к Силлессену. Еще в прошлом году все три клуба собирали информацию о 28-летнем голландце, сообщает Mundo Deportivo. Нынешней весной «Барса» снова готовит досье на Силлессена.
Соглашение голландского голкипера с «Барселоной» рассчитано еще на три сезона, до лета 2021 года. Отступные за Силлессена составляют 60 млн евро.
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