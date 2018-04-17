Райола предлагает «ПСЖ» Доннарумму, клуб больше интересуют Облак и Алиссон 

Агент Мино Райола предлагает руководству «Пари Сен-Жермен» рассмотреть вариант приобретения голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает France Football.
В ближайшее межсезонье «ПСЖ» рассчитывать приобрести топ-уровня, и сейчас в руководстве клуба рассматривают разные варианты.
Президенту парижан Нассеру Аль-Хелайфи нравится идея приглашения 19-летнего итальянца, однако спортивный директор Антеру Энрике предлагает пригласить словенца Яна Облака из «Атлетико» и бразильца Алиссона из «Ромы».
Энрике считает, что Доннарумма обойдется клубу слишком дорого. Сумма отступных в его контракте до 2021 года составляет 40 миллионов евро, при этом в случае выхода в Лигу чемпионов она автоматически вырастит до 70 миллионов.
При этом при возможных переговорах с «Атлетико» у «ПСЖ» будет козырь в лице португальца Гонсалу Гедеша, который выступает на правах аренды за «Валенсию» и очень интересен клубу из Мадрида. В случае перехода Облака французы могут включить в сделку Гедеша.
Еще одним вариантом для чемпионов Франции может стать бельгиец Тибо Куртуа из «Челси», но он, скорее всего, продлит контракт и останется в Лондоне.
Напомним, в нынешнем сезоне основным голкипером «ПСЖ» был Альфонс Ареоля.