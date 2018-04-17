Райола предлагает «ПСЖ» Доннарумму, клуб больше интересуют Облак и Алиссон

Агент Мино Райола предлагает руководству «Пари Сен-Жермен» рассмотреть вариант приобретения голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает France Football.

В ближайшее межсезонье «ПСЖ» рассчитывать приобрести топ-уровня, и сейчас в руководстве клуба рассматривают разные варианты.

Президенту парижан Нассеру Аль-Хелайфи нравится идея приглашения 19-летнего итальянца, однако спортивный директор Антеру Энрике предлагает пригласить словенца Яна Облака из «Атлетико» и бразильца Алиссона из «Ромы».

Энрике считает, что Доннарумма обойдется клубу слишком дорого. Сумма отступных в его контракте до 2021 года составляет 40 миллионов евро, при этом в случае выхода в Лигу чемпионов она автоматически вырастит до 70 миллионов.

При этом при возможных переговорах с «Атлетико» у «ПСЖ» будет козырь в лице португальца Гонсалу Гедеша , который выступает на правах аренды за «Валенсию» и очень интересен клубу из Мадрида. В случае перехода Облака французы могут включить в сделку Гедеша.

Еще одним вариантом для чемпионов Франции может стать бельгиец Тибо Куртуа из «Челси», но он, скорее всего, продлит контракт и останется в Лондоне.

Напомним, в нынешнем сезоне основным голкипером «ПСЖ» был Альфонс Ареоля.